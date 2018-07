Högre vinst för Mekonomen

Resultatet före skatt kom in på 170 miljoner kronor, vilket kan jämföras mot 156 miljoner för det andra kvartalet ett år tidigare.

Koncernens totala intäkter steg med 7 procent till 1,7 miljarder från drygt 1,6 miljarder kronor i fjol.

Även lönsamheten steg för bilverkstadskedjan. Bruttomarginalen steg från 55,3 procent till 55,7 procent.

Mekonomens gemensamma projekt kring ett nytt centrallagar med MECA fortsätter enligt plan. Bolaget förväntar att investeringen kommer ge kostnadsbesparingar om 50 miljoner kronor från 2020.

"Efter mitt första år som vd och koncernchef är jag mycket trygg med den ledning och organisation som vi har byggt upp under denna tid. All den positiva energi och det engagemang som våra anställda visar har lönat sig och givit stabilitet till vår kärnverksamhet under de senaste kvartalen", kommenterar Mekonomens vd Per Oscarson i delårsrapporten.