Googles vinst sämre än väntat

Vinsten för Googles ägarbolag Alphabet blev sämre än väntat sedan bolaget gjort stora investeringar i bland annat självkörande bilar och smarta telefoner. Aktien föll 2,7 procent i efterhandeln på New York-börsen.

Nettoförlusten blev 3 miljarder dollar, eller 4,4 dollar per aktie under fjärde kvartalet som avslutades den 31 december. Under samma period året innan landade vinsten på 5,3 miljarder dollar, eller 7,6 dollar per aktie.

Förlusten beror på en engångsskatt 9,9 miljarder dollar på grund av den nya skattereformen i USA.

Exklusive engångskostnader blev vinsten 9,7 dollar per aktie, vilket var lägre än analytikernas beräknade vinst på 10 dollar per aktie.

Den totala omsättningen under fjärde kvartalet steg 24 procent till 32,3 miljarder dollar.

Annonseringen går fortsatt bra och omsättningen för den ökade 21,6 procent till 27,2 miljarder dollar.