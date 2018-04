Tvärstopp för Tobin Properties

– Det är ganska stiltje på marknaden, får man säga, säger Tobin Properties finanschef Per Alnefelt.

TT: Var ligger de tre lägenheter ni har sålt?

– Det är i Nacka och Täby.

Ny majoritetsägare

Strategin för Tobin Properties, som fick en ny majoritetsägare i form av fastighetsbolaget Klövern och tog in 150 miljoner kronor i en nyemission under första kvartalet, har hittills varit att sitta still i båten.

– Vi har inte jobbat aktivt med prissänkningar under det gångna kvartalet, för vi vet ju att det är stiltje, säger Alnefelt.

Under andra kvartalet planerar Tobin att börja skaka liv i försäljningen igen, för att börja beta av alla osålda lägenheter i bostadsrättsprojekt som pågår i Storstockholm - mer exakt i Nacka, Sundbyberg, Täby och Norra Djurgårdsstaden.

– Vi har ju 170 lägenheter kvar att sälja fram till inflyttningarna, som börjar i kvartal fyra i år och pågår till kvartal tre nästa år, säger Alnefelt.

– Vi tror ändå att vi så småningom kommer att få lite fart på marknaden. Men om det sker i höst eller först nästa år är svårt att sia om, tillägger han.

Prissänkningar

För att få fart på försäljningen planeras nu för ett brett spektrum av åtgärder, som prissänkningar och avgiftsfria perioder för köpare.

– Jag tror vi kommer använda alla verktyg i verktygslådan, säger Alnefelt.

Någon prisdumpning är dock inte aktuell, tillägger han.

Tobin, som sedan sensommaren 2017 har vidgat byggstrategin till att även omfatta hyresrätter, sänker i sin rapport för årets första kvartal sin prognos för rörelseresultatet för helåret till 150-200 miljoner kronor, från 250 miljoner, med hänvisning till väntade prisnedgångar.