Fallande bostadsbygge bromskloss i ekonomin

BNP-tillväxten för 2019 väntas landa på 1,6 procent. Det slår bankens ekonomer fast i sin rapport Nordic Outlook som publiceras en gång i kvartalet. Siffran är en rejäl nedjustering jämfört med förra kvartalet då man förutspådde en tillväxt på 2,2 procent.

Inbromsningen i bostadsmarknaden beskrivs som den främsta orsaken. Stort utbud av nyproducerade bostäder, främst i storstäderna, talar för ytterligare prisfall efter fjolårets stabilisering. Enligt bankens prognos kommer bostadspriserna att falla 3-4 procent, vilket ger en total nedgång på cirka 10 procent sedan toppen 2017.

Höga elpriser förväntas hålla inflationen uppe under våren, men väntas sedan falla tillbaka under 1,5 procent. Detta talar för att Riksbanken nöjer sig med en räntehöjning per år, skriver banken. Vid slutet av 2019 väntas reporäntan ligga på 0,25 procent.

En viss optimism anas ändå i rapporten, då ekonomerna tror att en expansiv finanspolitik, fortsatt låga räntor och en svag krona kan förhindra en recession. Arbetslösheten väntas plana ut omkring 6 procent och under 2020 väntas ekonomin växla upp igen när det negativa bidraget från bostadsbyggandet klingat av.