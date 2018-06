E-handlarna hoppas på regnig sommar

Svag eller obefintlig tillväxt. Försäljningen hos landets e-handelsföretag de senaste tre månaderna vittnar inte om någon köpfrossa, enligt företaget Paysons senaste e-handelsindikator. 69 procent av de 454 tillfrågade e-handlarna anger svag eller ingen tillväxt. Nio procent rapporterar negativ tillväxt.

Enligt Emma Lindgren, marknadschef vid Payson, är en betydande anledning det soliga och varma vädret.

– Den sista månadens försäljning beror på en ovanligt varm tid. I kombination med mycket helger ser vi att det går ner i volymerna.

Enligt henne är sommarmånaderna alltid tuffa för e-handeln då många väljer att lägga sig på stranden i stället för att fylla sina digitala varukorgar.

– Sedan finns det alltid produkter som går jättebra, som badkläder och fiskeutrustning, säger Lindgren.

68 procent av e-handlarna i indikatorn förutspår att kommande tre månader fortsätter i moll. Sämst tros försäljningen av böcker och media gå.

För att vända köptrenden hoppas nu över hälften av de tillfrågade försäljarna på regn och kyla. Mulet väder tycks också vara välkommet medan endast tre procent hoppas på värmebölja.

Byggvaror är ett segment som spås gå bra under kommande semestermånader. Och det finns fler förklaringar till de ljusa tonerna än att branschens produkter kliver in i rätt försäljningssäsong. Fler byggbolag har börjat köpa in produkter via e-handeln.

– Vi ser en ökning i business to business just nu. Och byggbranschen är väldigt stort inom den kategorin, säger Lindgren.