Bolagets ekologiska drycker fortsätter öka

Drygt 60 miljoner liter ekologiska drycker, av sammanlagt 483 miljoner liter, flödade förbi Systembolagets kassalinjer i fjol. Jämfört med året före är ökningen nästan 9 procent. Under en femårsperiod har försäljningen mer än fyrdubblats.

– Det känns jätteroligt, säger Systembolagets inköpschef Fredrik Arenander.

Konsumenter efterfrågar

Han förklarar ökningen med att fler kunder vill köpa ekologiskt, att fler producenter har ställt om produktionen och att Systembolaget köper in fler ekologiska drycker.

– För fyra-fem år sedan skulle vi nog ha sagt att det är någonting önskvärt som vi hoppas att fler hittar till, nu är det konsumentdrivet. Vi ser inte bara ökningen hos oss, utan inom handeln i största allmänhet. Jag tror att det finns ett ökat intresse för mat och dryck, och att folk blir mer medvetna om vad de köper och stoppar i sig, säger Fredrik Arenander.

Under förra året var ökningen störst bland cider- och blanddrycker och alkoholfria drycker, även om de två kategorierna befinner sig ljusår bort från försäljningen av ekologiskt vin som stod för nästan tre fjärdedelar av den sammanlagda volymen. Den ekologiska ölen har ökat mest av alla kategorier under en femårsperiod, men kurvan mattades av betydligt under 2016-2017 och steg endast 2 procent.

Slumpvisa tester

Systembolaget genomför slumpvisa tester av de ekologiska dryckerna för att säkerställa att producenterna lever upp till ekomärkningen.

– Det är undantagsvis som vi hittar något som inte ska finnas, och då har det varit väldigt små nivåer där förklaringen kanske har varit att det blåst in icke-ekologiska bekämpningsmedel från grannvingården. Vi är förhållandevis säkra på att det inte fuskas, säger Fredrik Arenander.

I början av 2016 larmade en professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet att den kopparsulfat som används i besprutningen av vindruvorna i den ekologiska produktionen är skadlig för marken den odlas på, dock inte för konsumenterna.

– Det finns en diskussion om mängden koppar i odlad mark eftersom ekologiska vinbönder får använda kopparsulfat. Jag vet att diskussionen förs och att EU just nu tittar på det, säger Fredrik Arenander.