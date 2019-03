Besk medicin för amerikansk opioidjätte

Familjen Sackler som äger det amerikanska läkemedelsbolaget Purdue Pharma har accepterat en förlikningssumma på 270 miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 2,3 miljarder kronor, gällande det så kallade opioidmålet.

Delstaten Oklahoma stämde Purdue Pharma då man ansåg att det beroendeframkallande smärtstillande läkemedlet Oxycontin satt igång en epidemi av opioidmissbruk i USA.

Rättegången mot Purdue Pharma, som var planerad att inledas inom kort, hade inneburit att bolaget blivit det första i raden av läkemedelsbolag som ställs inför rätta till följd av omkring 2 000 stämningar.

Purdue Pharma, Johnson & Johnson and Teva Pharmaceutical anklagas alla för att ha tonat ned risken att bli beroende av läkemedlet medan fördelarna ska ha överdrivits i reklamen.

Bolagen å sin sida har förnekat brott och försökt förhala rättegångarna.

Opioider beräknas ha orsakat cirka 47 600 dödsfall till följd av överdoser i USA under 2017, enligt statistik från den nationella myndigheten US Centers for disease control and prevention (CDC).