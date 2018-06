Bankkonton populära igen

Allt fler svenskar väljer att spara på bankkonto. Det visar ny statistik från SCB. Under det första kvartalet i år uppgick nettoinsättningarna till 25 miljarder kronor, vilket är den högsta noteringen för ett första kvartal sedan 2007 då förmögenhetsskatten slopades. Under samma period gjordes nettoinvesteringar i aktier och fonder för tio miljarder kronor, vilket är hälften så mycket som under motsvarande period i fjol.