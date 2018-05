Apples Iphone X blev världens mest sålda

Apples Iphone X, som lanserades på marknaden i höstas, var världens mest sålda smarttelefon under det första kvartalet 2018. Det visar en studie publicerad av det amerikanska datanalysföretaget Strategy Analytics, skriver CNBC.

Apple sålde 16 miljoner enheter av modellen fram till i slutet av mars, vilket motsvarade 4,6 procent av samtliga världens sålda smarttelefoner under kvartalet.

Tätt efter Iphone X kommer Apples Iphone 8, Iphone 8 Plus och Iphone 7.

Kinesiska Xiaomis lågprismodell Remdi 5A sålde 5,4 miljoner enheter och först på sjätte plats kommer konkurrenten Samsung med sin nylanserade Galaxy S9 Plus.

Galaxy S9 Plus såldes i 5,3 miljoner exemplar, men fanns inte i butik förrän i mitten av mars.

"Vi förväntar oss att S9 Plus kommer bli den mest sålda Android-telefonen globalt under det andra kvartalet", säger Woody Oh, vd för Strategy Analytics i ett pressmeddelande, enligt CNBC.