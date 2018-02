Antalet gravida kan förutspå lågkonjunktur

Just nu är Sverige och många andra länder inne i en intensiv högkonjunktur. Alla kurvor pekar uppåt.

Men hur länge varar den? Svaret är skrivet i stjärnorna - eller finns det på närmaste mödravårdscentral?

Åtminstone i USA, där forskare vid National Bureau of Economic Research kan konstatera att det finns ett samband mellan antalet graviditeter och en kommande tillbakagång i ekonomin. För minst ett halvår före de tre senaste recessionerna i USA har antalet gravida kvinnor minskat, skriver The Financial Times.

Tvärbroms

Enligt Daniel Hungerman, professor i ekonomi och en av artikelförfattarna, är det "slående tydligt" hur ett minskat antal graviditeter föregick finanskrisen 2007-2008. Inte minst med tanke på hur svår experterna anser att just denna kris var att förutse.

– Ingen av experterna såg den komma och månaderna före var många affärsledare övertygade om att ekonomin var okej, säger han.

I själva verket skvallrade graviditetsstatistiken om något annat. I USA ökade antalet gravida kvinnor under andra halvan av 2006 och i början av 2007, bara för att sedan minska kraftigt, några månader innan ekonomin började bromsa in för att sedan tvärbromsa.

Praktiskt svårt

Analysen bygger på 109 miljoner födslar mellan åren 1989 och 2016. Och enligt forskarna finns ett liknande mönster vid kriserna i början av 1990-talet respektive 2000-talet.

Korrelationen är dock inte perfekt, skriver de. Det finns perioder där antalet graviditeter har minskat, men inte ekonomin.

– I praktiken kan det vara svårt att avgöra huruvida en mindre nedgång i antalet graviditeter verkligen signalerar en nedgång i ekonomin. Å andra sidan gäller ju det även för många andra, vanligare, ekonomiska indikatorer, säger en annan av forskarna, Kasey Buckles, till tidningen.