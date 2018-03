Svårlöpt orienteringspremiär i Åhus

Foto: Charlotta Bäckström

Det var tuffa förhållanden när orienteringspremiären genomfördes i Åhus.

Men trots det blev det många fina Blekingeplaceringar.

Den årliga orienteringspremiären genomfördes trots den stora snömängd som landade i tävlingsterrängen några dagar före tävlingen. Det gjorde att drygt hälften av de nästan 1200 startande stannade hemma.

De tappra som fanns på plats fick verkligen kämpa i den normalt snabblöpta terrängen. Den stora snömängden gjorde också att några rättvisa förhållanden för de tävlande var svårt att uppnå och de tidigt startande fick det jobbigt.

Under fredagen avgjordes en nattävling med gemensam start och under lördagen kunde man springa både en medel- och sprintdistans för de som var tävlingssugna. Sedan avslutades det med en långdistans under söndagen.

I herrarnas huvudklass fanns Norges världsstjärna Eskil Kinneberg på plats och ingen kunde rå på honom i något lopp. Här visade några Orionlöpare fin form. På natten sprang Emil Öbro in på en fin andraplats endast 24 sekunder efter Eskil.

Lördagens medeldistans slutade Ola Andersson på en fjärdeplats. På sprinttävlingen sprang Nils Hammaräng Grip in på andraplatsen. Nils avslutade även med ett bra lopp på långdistansen där han slutade femma.

På långdistansen sprang Lina Blomqvist Skogsfalken in på en fin andraplats i damklassen, där blev det seger i H20 för Oscar Johansson Karlskrona SOK.

På ungdomssidan blev det segrar under helgen för Alma Svennerud och Jacob Omelchenko Karlskrona SOK samt Linus Wernström Ronneby OK.