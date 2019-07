HIF vill testa estnisk landslagsbjässe

Foto: Bo Åkesson

Estlands landslagsman Armi Pärt kan vara på väg till HIF Karlskrona.

– Vi vill testa honom i vår miljö, säger sportgruppens Mikael Sandström som bekräftar att samtal förs med den 28-årige linjespelaren.

Under tisdagen gick Handbollskanalen ut med ett rykte om att den estländske landslagsspelaren Armi Pärt kan vara på väg till HIF Karlskrona.

Ett rykte som sportgruppens Mikael Sandström delvis kan bekräfta när Blekingesport når honom.

– Det är en intressant spelare och vi får se vad som händer. Jag pratade med honom i går och då lät det positivt, säger Sandström som helst vill se att Armi Pärt är på plats till måndag.

Förhoppningen är att testa den 205 centimeter långe linjespelaren under de kommande två veckorna, då HIF träder in i en stenhård träningsperiod med två pass per dag.

– Vi är väldigt noggranna och den sista värvningen är ytterst viktig för oss. Vi vill se honom i vår miljö. Vi vill inte bara ha någon som presterar på planen, utan även utanför, menar Sandström som inte tänker lämna något åt slumpen.

Tips, goda referenser och videoscouting ska enligt Sandström vara anledningen till att Karlskrona fick upp ögonen för Pärt.

– Dels är han en riktigt bjässe och det finns intressanta möjligheter sett till hur vi kan använda honom i spelet.

I fjol huserade den väldige 28-åringen i Mecklenburger Stiere Schwerin i 3. Bundesliga. Han har sedan tidigare representerat bland annat Rækker Mølle, Danmark, Villa de Aranda, Spanien, och Massy Essonne, Frankrike såväl som Estlands landslag.

Bortsett från ”en sista” spetsvärvning är HIF:s trupp i stort sett komplett.

– Vi har minst två spelare på varje position vilket gör att konkurrensen kommer att öka på alla positioner jämfört med tidigare år. Därmed får vi även mer bredd, som vi till viss del saknade förra året. Vi har en väldigt intressant trupp, med många relativt unga spelare som har varit med i handbollsligan ett tag. Om vi får allt att fungera så blir vi ett väldigt svårslaget lag, menar Sandström.

HIF Karlskrona Truppen i dagsläget Målvakter Gustaf Banke Uros Tomic V6 Anton Persson Linus Fernebrand V9 Tobias Nordahl Emil Lundin Jack Månsson M9 Viktor Ahlstrand Truls Landgren Kalle Malmström H9 Alfred Olsson Erik Borgenhäll H6 Linus Andersson Robin Håkansson M6 Carl Ekberg Isac Hansson Källa: HIF Karlskrona Visa mer...