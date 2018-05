Örebro anställer förre Lyckebystjärnan

Foto: Mark Hanlon

I början av 1990-talet gjorde han succé i bordtennishagarna i Lyckeby BTK:s matchställ.

Nu anställer Örebro SK Johan Fallby som idrottspsykologisk rådgivare.

John Fallby spelade under några säsonger med Lyckeby BTK i elitserien och han var även landslagsspelare under en period. 1993 lämnade han Blekinge för spel i Danmark och Tyskland under ett antal säsonger men efter pingiskarriären har han utbildat sig och doktorerat i idrottspsykologi.

Johan Fallby är en av Sveriges främsta inom sitt område och kommer närmast från tre år som anställd idrottspsykolog hos FC Köpenhamn. Innan dess har han bland annat haft uppdrag för Djurgårdens IF, Halmstad BK samt tio års arbete med landslagen inom Svenska Fotbollsförbundet.

– Det känns som ett superspännande läge att komma in i ÖSK och börja jobba med Axel (Kjäll, tränare, red.anm) och hans team. ÖSK har något riktigt intressant och utvecklande på gång, de har en tydlig tanke med vad de vill bygga och ett tränarteam som har ett modernt tänk runt fotboll, lärande, utveckling och allt som hör därtill. De är ambitiösa och redan långt framme i både kompetens och tänk. Jag kommer bli utmanad och hoppas få vara med och utmana både i teamet och i ÖSK:s arbetssätt. Det känns som ett uppdrag som verkligen motiverar mig eftersom det redan finns en stark prestationskultur som vill utvecklas in i framtiden, säger Johan Fallby i ett pressmeddelande.

ÖSK Fotboll har den här säsongen ett nytt tränarteam under ledning av Axel Kjäll. Nu har klubben rekryterat en ny resurs till tränarteamet. Johan Fallby kommer att vara en resurs som ska integreras i ledarteamet som idrottspsykologisk rådgivare med fokus på prestationsutveckling.