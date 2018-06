Nybliven landslagslöpare till OK Orion

Foto: Privat

Rasmus Elmelid är Orions senaste nyförvärv.

Orienteringsklubben OK Orion förstärker satsningen med Rasmus Elmelid som lämnar Linköpings OK för att flytta söderut. Rasmus som under de senaste åren haft en uppåtgående utvecklingskurva blir nu en del av Orions herrtrupp.

– Med Rasmus i truppen så ökar vi bredden på vår topp och vi får viktig spetskompetens. Det gör att vi på allvar kan börja slåss högt upp på de stora stafetterna, tror Pontus Petersson, elitansvarig i OK Orion.

Premiären i Orions färger blir till helgen när klubben ska försöka försvara årets seger i Tjoget. Senare i höst drar han tillsammans med syskonen Anton och Tilda Johansson till Euromeeting i Danmark som är en förtävling till sprint-VM 2020.

Med ny miljö och ny plats hoppas Rasmus kunna fortsätta utvecklas.

– Jag drivs av en nyfikenhet kring att se hur bra jag kan bli. Jag strävar hela tiden efter att hitta nya vägar till utveckling för att ta nästa steg. Än så länge känner jag mig inte färdig med min satsning, säger 28-åringen.