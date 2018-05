MFF, Hammarby och Bröndby kommer till Rödeby

Foto: Patric Söderström

Hammarby, Malmö FF och Helsingborgs IF.

Där har ni tre av storklubbarna som kommer till Karlskrona Invitational i fotboll nästa helg.

Det är Rödeby AIF:s P05-lag som dragit igång en ny turnering med förhoppning om att den ska återkomma årligen.

Turneringen spelas på Åvallens natur- och konstgräs fredag till söndag 11–13 maj med slutspel, final och prisutdelning på söndagen.

I grupp 1 gör Bröndby IF (Danmark), Hammarby IF, Malmö FF och Triangels IK upp medan lagen som gör upp i grupp 2 är IF Brommapojkarna, FA 2000 (Danmark), Helsingborgs IF och Rödeby.

På en pressträff kl. 11.00 i dag berättar arrangörerna mer om turneringen.

Texten uppdateras.