Lundqvist: "Jag måste höja mig"

Foto: Claudio Bresciani/TT

Tolv insläppta mål på fem matcher och en räddningsprocent på 83,21.

Det är Henrik Lundqvists facit i VM.

– Jag måste höja mig, absolut, säger han efter Sveriges 5–4-seger mot Lettland.

Roberts Bukarts 1–1 efter 9.35 av andra perioden:

– Problemet för mig var att jag var så sen. Jag missade sidledspasset, säger Henrik Lundqvist.

Bukarts 2–2 efter 1.11 av tredje:

– Det var bara snöpligt. Vi krigade och skulle bara rensa pucken och så tog den på en egen. Det är sådant som händer.

– Vad tänker man då? Man glömmer det bara. Just när det händer så snabbt, man kan inte hetsa upp sig över det. Alla vet hur snabbt det går och det var väldigt mycket hockey kvar och det hann hända en hel del till efter det.

Fyra insläppta mål i segern mot Lettland innebär att målvakten har sett tolv puckar hamna bakom sig på fem matcher, en räddningsprocent på 83,21.

Statistiskt betyder det att Tre Kronors stjärna bara är den tolfte bäste målvakten i turneringen i Slovakien.

Och 37-åringen är inte allt för belåten med sitt spel under gruppspelet i Bratislava och pratar om att han måste höja sig till de viktigaste matcherna.

– När det börjar dra ihop sig här måste det vara några extra räddningar här och där, säger han.

Rikard Grönborg om Lundqvists spel mot Lettland:

– Det var mycket som hände och det visste vi om. Vår scoutingrapport visade att de skjuter från överallt och det tar på benskydd och skridskor. Sedan är de väldigt duktiga, det är den sovjetiska skolan med de här insticken för att hitta spelare framför mål... Det var en tuff match för en målvakt, säger han.

Förbundskapten ville inte i detalj gå igenom Lundqvists match utan ansåg att försvarsspelet skulle kunna ha utförts bättre i mötet med Lettland.

– Jag tycker att vi gjorde ett bra jobb i andra perioden med sorteringen i presspelet och då fick de bara en målchans. Det är där någonstans vi vill vara. I slutet kastade de in allt. Det var "all in", de chansade och gjorde grejer som de normalt sett inte brukar, men vi klarade av anstormningen.

Sedan tidigare är det klart att Henrik Lundqvist inte spelar tisdagskvällens gruppavslutning mot Ryssland. I stället blir det Jacob Markström som tar plats i Tre Kronors mål.

– Jag hoppas och tror att "Markan" kommer in och gör ett bra jobb. Jag tycker att han har haft en grym säsong. Han hade lite otur i början av turneringen med en skada men han har sett grym ut på träningarna, säger Rikard Grönborg. (TT)