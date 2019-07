Foto: Bo Åkesson

Adam Hirsch gjorde en vass säsong i Krif säsongen som gick.

Nu kommer han få ett try out-kontrakt med Almtuna i hockeyallsvenskan

Hirsch tog i fjol chansen att spela seniorhockey i Kallinge/Ronneby där han noterades för 18 poäng på 33 matcher, där tolv var mål.

Nu fortsätter resan vidare uppåt då Almtuna i hockeyallsvenskan vill kika på honom under en try out.