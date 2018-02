Krif allt närmare tredjeplatsen

Foto: LENA EHRING

Krif rycker allt närmare topplagen i allettan.

3–2 hemma mot Visby/Roma innebär att laget bara är en poäng från tredjeplatsen med två omgångar kvar att spela.

Målmässigt var det en svängig historia som utspelade sig i Soft Center Arena.

Josef Ingman gjorde 3–2 halvvägs in i den tredje perioden. Det blev det sista målet som producerades. Visby/Roma spelade sex mot fyra under de två slutminuterna utan att få in pucken.

Texten uppdateras.