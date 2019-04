Formellt beslut är taget - Växjö United uteslutna

Foto: URBAN NILSSON

Växjö United är nu formellt uteslutna från division 3.

Svenska Fotbollsförbundet tog det väntade beslutet under måndagen.

Under lördagen lämnade Växjö United walk over till sin match mot IFK Grimslöv i fotbollens division 3. Enligt Svenska Fotbollförbundets tävlingsbestämmelser innebär det uteslutning. Senare under helgen lämnade Växjö United själva beskedet om att de skulle begära utträde.

Under måndagen togs det formella beslutet. Föreningen blir uteslutna och samtliga deras poäng, även för deras motståndare, ogiltigförklaras.

Föreningen ska även betala böter på 10 000 kronor.