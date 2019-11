FK Karlskrona vann för fjärde gången

Foto: Privat

FK Karlskrona P03 blev i helgen historiska, då man för fjärde gången stod som slutsegrare i GAIS Open i Göteborg.

Fram till finalen detroniserades bland annat LB 07, Norrby IF, GAIS och Brommapojkarnas IF. I finalen besegrades Kinna IF med 2–0

Stående från vänster: Micke Pettersson, Charles Carlbäck, Amir Makei, Hasib Rahimi, Oscar Ingemarsson, Totti Åkerström, Melvin Pettersson, Macke Magnusson.

Knästående från vänster: Olle Magnusson, Malte Svensson, Love Björnsson, Liam Bengtsson, Hugo Lundqvist, Simon Rosenqvist, Ludvig Johnsson, Oskar Mellmark.