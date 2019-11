FK Karlskrona förlänger med målskytten

Foto: Marcus Palmgren

Nyblivna division 1-laget FK Karlskrona förlänger med en av sina anfallare.

Joel Enarsson är klar för en fortsättning.

26-åringen gör därmed sin tredje säsong på Västra Mark efter att ha anslutit från Mjällby AIF inför säsongen 2018.

”Joel har visat upp ett grymt stort hjärta i match efter match och han tar ett oerhört stort ansvar samtidigt som han bidrar med mängder av energi till laget” säger sportchefen Peter Christenson i ett pressmeddelande.

Enarsson krutade in 15 mål under årets säsong och slutade fyra i den totala skytteligan trots en skadefrånvaro under de sex sista matcherna.