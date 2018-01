FBC:s klipp – bortaslog serietvåan

Jens Norrmans första trepoängare som ny tränare i FBC Karlskrona blev en rejäl skalp.

Serietvåan Vimmerby besegrades efter ett målkalas.

– Jag gillar framför allt sättet som vi vann på, säger Norrman.

Vimmerbys fruktade förstafemma, där enbart kedjetrion bankat in 100 poäng hittills under säsongen, var under lupp före matchen.

– Vi hade snackat en del om dem och att vi lyckades neutralisera den formationen ganska mycket var nog anledningen till att vi vann, säger FBC-tränaren.

Norrman fick det han ville – ett väldigt uppoffrande FBC Karlskrona.

– Bra försvarsspel och ett effektivt anfallsspel. Det låter klyschigt, men så var det.

Linus Petersson Strelert var på humör och hans fyra mål var högst bidragande till knallen.

– Men jag är väldigt nöjd med samtliga, säger Jens Norrman.

Segern tog FBC ytterligare ett hack bort från den nedre regionen.

– Vi vill alltid vinna matcher och blickar alltid uppåt i tabellen. Vi kör på härifrån så får vi se var det leder, säger Jens Norrman.

Foto: Jonas Gustafsson