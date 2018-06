Efterkontroll av brandområdet

Foto: Jonas Gustafsson

Brandområdet är under kontroll och branden ska nu vara helt släckt.

Men på grund av det extremt torra vädret tas inga risker.

– Vi utför nu en efterkontroll eftersom det fortfarande kan finnas glöd, menar räddningsledare Emelie Lantz.

Redan under fredagen bekräftades den nio hektar stora branden vara under under full kontroll. Marken pyrde och det började återigen brinna, men branden höll sig inom den uppsatta begränsningen. Räddningstjänsten fortsatte då tillsammans med försvaret sitt arbete för att minimera spridningsrisken genom att väta marken.

Under söndagen togs de sista stegen i släckningsarbetet, som inom kort förväntas vara avslutat.

– Nu är det helt släckt, men vi utför efterkontroll eftersom det fortfarande kan finnas glöd i någon stubbe eller liknande, förklarar räddningsledare Emelie Lantz direkt från platsen.

I samband med det vackra vädret, som inneburit extremt torra förhållanden, tas inga risker.

– Det är fortfarande en styrka från räddningstjänsten och hemvärnspersonal på runt tio personer på plats.

Branden efterkontrolleras under eftermiddagen, när det är som absolut varmast och torrast.

– Sen kommer vi förmodligen avveckla. Men vi lämnar kvar slangsystemet så att vi snabbt och enkelt kan koppla på igen om något skulle hända, försäkrar Lantz.