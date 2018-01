Efter tunga skadan – nu är Hjerm snabbast

Inget stoppar KA 2-talangen Oscar Hjerm.

Han är ny Sverigeetta efter kanontiden 8,05 på 60 meter häck i samband med KA2-spelen i Sunnahallen.

I februari för två år sedan skadade sig talangen på uppvärmningen till junior-SM. En fraktur i höften innebar ett tråkigt avbrott efter en lyckad sommar med JSM brons i pojkar 19 på 110 meter häck.

– Det var tungt, eftersom att sommaren hade gått så bra, säger Oscar och tänker tillbaka på medaljen.

Det blev rehab fram till nästa sommar och höften blev snabbt bättre. Men bara halvåret senare kom nästa smäll, en gammal skada dök upp igen.

– Höften hade blivit bra, men då fick jag problem med foten, berättar Oscar.

En stressfraktur ledde till ännu längre rehab. Så efter två års frånvaro var det dags för comeback på favoritdistansen, korta häcken. Efter två omstarter kom löparna i väg. Klockan stannade på nya kanontiden 8.05 vilket betyder att Oscar går in som ny Sverigeetta.

– När jag kom i mål hörde jag speakern säga, ”oj oj, vilken kanontid han gör!”. Jag sprang bort för att se vad klockan stannat på. Gjorde high five och kände mig i extas över resultatet, säger han och ler.

Foto: Roland Andersson

Glädjen gick inte att ta miste på. Det 14 år gamla hallrekordet, som före detta EM-deltagaren och flerfaldige SM-medaljöre Joakim Blaschke hade, putsade talangen med tre hundradelar.

– Det är klart att det känns fantastiskt. Att få göra denna debuten efter två år känns bara fantastiskt, säger Hjerm som hade svårt att sätta ord på hur det känns att få tävla igen.

– Jag har väntat på att få tävla på häck igen i nästan två år, äntligen är jag här igen.

Värt att nämna är också att Blekinge friidrottförbund prisade länets främsta 15-åringar för deras prestationer under 2017. FIF Gnistans Maja Pettersson och IF Udds Oskar Bengtsson fick ta emot priset under lördagen.