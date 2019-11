Duo följer inte med Mjällby till allsvenskan

Foto: LENA EHRING

Mjällby AIF bygger sin trupp inför återkomsten i allsvenskan.

Två spelare som dock inte finns med där är Jakob Ottosson och Philip Persson.

Mjällby AIF skriver, på sin webbsajt, att de båda 20-åringarna inte kommer att var del av Mjällby AIF:s allsvenska trupp under 2020.

Jakob Ottosson gjorde en häftig resa med Mjällby AIF. Han vandrade hela vägen genom ungdomslagen upp till seniortruppen. Ottossons debuterade kom under 2017 i division 1 och efter det har han gjort ytterligare 21 framträdande. Han startade två matcher i superettan under året, men har även varit utlånad till Kristianstad FC i division 1.

Ottosson hade kontrakt även över nästa år, men det bryts på grund av studier.

Philip Persson kom från Nosaby IF till Mjällby AIF 2016. Även han tog sig från U17 och hela vägen till a-laget där det blev ett inhopp under 2018. Persson har under de senaste åren varit utlånad till Sölvesborg GIF och Nosaby IF i division 2.

Persson och Mjällby har kommit överens om att inte förlänga kontraktet.