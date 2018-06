Berglin nära pallen på Världsungdomsspelen

Foto: Privat

I helgen pågår Världsungdomsspelen i friidrott på Ullevi i Göteborg.

Och för Blekingeklubbarna blev det flera bra resultat. Frida Berglin lyckades så när ta en pallplats, men KA 2-löparen slutade fyra.

Under den första dagens tävlingar var det tre Blekingeklubbar som var i gång: IF Udd, FIF Gnistan och KA 2 IF. Första dagen blev en rad personliga rekord slagna och bäst gick det för trion från KA 2 IF i åldersklassen för 13-åringar.

Bäst placering fick Frida Berglin, KA 2 IF, som efter ett starkt upplopp gick från en sjunde till fjärde plats på 600 meter med tiden 1.43.86.

Foto: Privat

Izabella Olofsson sprang bra i försöken på 60 meter häck och gick till final. Väl där höjde hon sig ytterligare och sprang in på 9,68 och en femte plats. Några timmar senare var det dags för Izabella i höjd och där hoppade hon 1,47 meter och kom på en sjätte plats.

Foto: Privat

James Mostert, KA 2 IF, är en mycket bra sprinter och han hävdade sig fantastiskt bra på 600 meter där han sprang in på en sjätte plats med tiden 1,37,60 endast tre sekunder efter segraren.

Dessa fyra placeringar var de bästa från Blekinges deltagare i Världsungdomsspelen denna dag. Tävlingen är en av världens största friidrottstävlingar och den har samlat en bra bit över 3 300 deltagare och över 8 500 unika starter. Det finns ett 20-tal länder representerade och bland annat kommer det deltagare från 104 olika norska klubbar. Tävlingsklasser finns det från och med att man är tolv år och upp till seniorklass.