Axels trippel tog Mjällby till slutspel

Mjällby AIF är vidare till slutspel i Bromöllas sjumannaturnering i Sparbankshallen.

Axel Andersson blev målskytt i Maifs samtliga tre matcher.

Foto: Bo Åkesson

Kristianstad FC, Hässleholms IF och IFK Hässleholm väntade för Mjällby under fredagskvällen. Det slutade i tur och ordning med en förlust, en vinst och en oavgjord match. Mot Kristianstad hade Mjällby 2–0 i paus, men fick se Kristianstad vända till 3–2. Revanschen kom direkt när Hässleholms IF 2–1-besegrades i den andra matchen och mot IFK Hässleholm blev det 1–1 efter 1–0-ledning i paus.

Axel Andersson gjorde tre av Mjällbys mål, Saif Shallai och Hampus Holgersson fyllde på med varsitt. För Mjällby fortsätter nu cupen med slutspel den 2 februari.