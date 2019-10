Vill ha stöd för vaccinering i riskområden

Riksdagsledamoten Heléne Björklund (S) vill ha ett statligt stöd för vaccinering mot fästingburen hjärninflammation, TBE.

Främst för att Blekinge har varit ett riskområde länge.

Foto: Thomas Persson/Ystad Allehanda

Hon har skrivit en motion till riksdagen där hon menar att det inte får bli som så att vissa avstår från TBE-vaccin för kostnadens skull.

– TBE är en allvarlig sjukdom som kan ge men för livet och dessutom leda till långa sjukskrivningar. Blekinge är ett av få kända riskområden i Sverige där man faktiskt kan bli smittad. Kostnaden att vaccinera sig är hög och många kanske låter bli på grund av ekonomiska skäl, skriver hon i ett pressmeddelande.

Antalet TBE-fall har ökat under de senaste åren, såväl i Blekinge som i övriga landet, men enligt Björklund så har Blekinge varit ett känt riskområde sedan lång tid tillbaka. Fram till och med 2016 diagnosticerades 1 till 2 fall per år i Blekinge, men under 2017 upptäcktes 9 fall och under 2018 hittades 4 fall. Alla som drabbades var ovaccinerade och de flesta smittades inom redan kända riskområden i Blekinge som Aspö i Karlskrona och Ryssberget i Sölvesborg.

- Jag vill se ett riktat, statligt stöd så att fler som bor i de kända riskområdena kan vaccinera sig mot TBE i framtiden. Det är därför jag har skrivit den här motionen.

År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Totalt anmäldes 391 TBE-fall i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 64 procent jämfört med året innan.