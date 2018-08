Väckelsestämning på SD-ledarens tal

Foto: Jonas Gustafsson

Ingenting mindre än Rosenbad är målet för årets valkampanj deklarerade Jimmie Åkesson i sitt stora sommartal i hemstaden Sölvesborg.

– Vi går in för hela kakan. Vi tänker vinna. Vi tänker bli största parti.

Jimmie Åkesson lyfts in på scenen av Nick Borgen som får med hela tältet i sin We are all the winners.

– Jag ryser redan lite i kroppen, inleder Jimmie Åkesson sin entré. Gör inte ni? Vi är alla vinnare.

Jublet vet inga gränser. När det lagt sig konstaterar Jimmie Åkesson att övriga partier givetvis kan bilda en ”maktkartell” som 2014 för att stänga ute Sverigedemokraterna.

– Men vi är inte längre några småskitar de kan kasta runt hur som helst. Vi behöver inte längre stå med mössan i hand.

– Vi är verkliga Sverigevänner och vi tänker återskapa folkhemmet.

Han säger också att de övriga partierna försökt få undan SD genom att ta partiets frågor och göra dem till sina.

– Invandringen, polisen, tiggeriet - plötsligt ser alla de problem som vi har fått löpa gatlopp för att vi påtalat. Nu är de övriga partiernas desperation total. Men det visar också vilket hyckleri de står för.

Foto: Jonas Gustafsson

Jimmie Åkesson arbetade sig systematiskt igenom de heta frågorna i årets val. Trygghet och omsorg, vård och skola, rikets säkerhet och polisen.

Men inte klimatfrågan. I hånfulla ordalag förnekade han existensen av ett klimatproblem.

– Miljöpartiet har tagit till det mest desperata man kan prata om i en valrörelse. Väder.

– Vi har haft en fantastisk sommar, som vi njutit, vi har haft sådant väder som vi vanliga år betalar dyrt för att resa till.

– Det är inte seriöst att göra politik av en värmebölja. Det som däremot är högaktuell politik är den rent ut sagt usla krisberedskapen. Den har monterats ner av både den här och förra regeringen.

När BLT efter talet gör en liten rundvandring i publiken är det just ”folkhemsfrågorna” i talet som har engagerat.

– Jag vill inte behöva vara rädd för att själv bli gammal, säger Chang Fransson från Sölvesborg.

– Jag arbetar politiskt med skolfrågorna så de ligger mig varmt om hjärtat, säger Åsa Åberg från Kristianstad. Resurserna går till fel saker. Allt Jimmie sa i talet tycker jag är klockrent.

Och Jimmie Åkesson lovade dem vad de ville ha:

– Det finns bara ett parti som står som garant för en politik som prioriterar svenska medborgare framför massinvandring. Som prioriterar äldrevård, skola, sjukvård och bostäder åt svenska medborgare framför massinvandring.

På måndag inleder Jimmie Åkesson sin valturné i hela landet. Han konstaterade att han under förra valkampanjen tvingades ställa in flera av sina framträdanden på grund av hot från vänsterextremister.

– Visa oss, Jonas Sjöstedt, att du står upp för demokrati och yttrandefrihet, och håll ordning på ditt fotfolk.

Partiet hade arbetat hårt för att tvätta bort stämpeln på sommarfestivalen som en rå tillställning med vit makt-musik och fylla. Festivalområdet var städat och trevligt som på vilken annan festival som helst med hoppborg, korv och försäljning av profilprylar.

Utanför ingången till festivalen står aktivister från Skiftet och Inte rasist men. SD har uppmanat sina medlemmar att inte gå in i diskussioner med dem, så uppmärksamheten de får är låg.

Polisens insatschef P G Högstedt från Karlshamnspolisen bekräftar också att festivalen varit mycket lugn och att hotbilden är mycket låg. Ändå är det betydligt fler poliser på plats än på en vanlig festival.

– Vi har bemannat upp eftersom det kan finnas sådant vi inte känner till.