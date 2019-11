Foto: LENA EHRING

Julskyltningen på första advent i Sölvesborg blir i stället till en hejdundrande Black Friday och flera adventslördagar av aktiviteter och julstämning.

– Shop local, eat local, love local, säger handelsutvecklare Ann-Louise Bolin.

– Det är tyvärr ingen längre som sparar julskyltningen till första advent så vi struntar i skyltsöndagen här, säger Ann-Louise Bolin. Dessutom har vi julmarknad i stan den helgen så vi har i stället evenemang och extra öppet alla adventslördagar i december.

Och då slår man på stort. Bland tänkbara evenemang, varav några inte är helt färdigbokade i skrivande stund, nämner Ann-Louise Bolin både karuseller, dans kring granen och julparad.

– Och så har vi som alltid Julyran som börjar 25 november och pågår till 21 december, där man kan vinna tillbaka alla sina julklappspengar man spenderat i våra medlemsbutiker. Det kan vi inte sluta med, det är den bästa dagen på hela året för mig.

Två lördagar har man insamling till Kvinnojouren Embla i Sölvesborg.

– De kvinnor som kommer i kontakt med jouren har ibland skor på fötterna och ytterjacka, ibland inte. De har ofta barn med sig och i lägenheterna de får låna finns ingenting. Vi vill hjälpa kvinnojouren att skaffa ett litet lager med saker kvinnorna kan behöva, säger Ann-Louise Bolin.

Det blir även körsång någon av adventslördagarna, ljus överallt, tomtar på stan, och alla butiker har öppet till klockan 15.

– Varje lördag i december har vi sedan julmarknad i gamla Livlokalen med återbruk, nytt, hembakt och tomtar på stan.

Men redan på Black Friday kör man på alldeles extra.

– Vi är kända för god service och bemötande här i Sölvesborg och vi kör kampanjen Local is the new black där våra butiker har erbjudanden och massa annat roligt. Men vad det blir det ska vara hemligt till sista stund. Sölvesborg blir Överraskningarnas stad under Black friday. Shop local, eat local, love local. Vi ska ju bli fler invånare också, säger Ann-Louise Bolin och skrattar.