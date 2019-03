Redan fullt i kön till festivalvigsel

Foto: Gorm , Kallestad

Under fredagen öppnades bokningen för borgerlig vigsel under Sweden Rock Festival i Norje, i början av juni. Nu meddelar Sölvesborgs kommun att det är redan fullbokat med tolv par – plus att det finns flera reserver.

Det var nytt för i år att kommun öppnade upp ett formulär på sin hemsida för intresseanmälan – med ”först till kvarn” som regel.

– Det gör vi för att det ska bli mer rättvist, förra året hörde folk av sig direkt när festivalen var över om att de ville gifta sig året efter. Så i stället för att lova folk så långt innan så hänvisar vi alla till det här formuläret nu, har Johanna Lilja, administratör på Sölvesborgs kommun sagt till BLT.