Påverkad körde ifrån polis – hänvisade till ”semester”

Den påverkade 31-åringen stannade inte på polisens uppmaning, utan hävdade att denne hade ”semester”. Sen körde han in i en parkerad bil och kraschade mot ett staket.

31-åringen uppger själv att han den där junikvällen druckit uppåt sju öl, kände sig påverkad och var på väg hem till sin mamma i en lånad bil som han tagit nycklarna till.

Efter en stund blev han stoppad av en polis han kände igen, och som uppmanade honom att stig ur bilen. Men 32-åringen sa till polisen att denne ”hade semester” – och körde vidare.

Polisen – som inte alls semstrade, utan just gått av sitt kvällspass – följde efter och såg 32-åringen köra in i en parkerad Audi. Därefter smet han från platsen via ett grönområde, fortsatte in i ett hyreshusområde, där han till slut, efter ett par kilometers färd, körde in i ett staket.

32-åringen menar visserligen att hans minne är luddigt, men att han tror att han bara ”rispat” en bil när han kom upp på en trottoarkant.

Mannen har erkänt grov olovlig körning eftersom han inte har något körkort, samt rattfylleri – han var påverkad av alkohol och narkotika. Däremot nekade han till smitning från olycksplats samt amfetamininnehav.

32-åringen – med ett 30-tal punkter i belastningsregistret – frias från det sista, men anses i övrigt skyldig. Påföljden blir en månads fängelse.