Nya band klara för Sweden Rock

På onsdagen presenterade Sweden Rock flera nya band inför sommarens festival. Bland annat är bandet YES, featuring ARW bokat.

”Ett av den progressiva rockens största band existerar numera i två upplagor. Yes featuring ARW, som kommer till Sweden Rock i sommar, är centrerat kring originalsångaren Jon Anderson, gitarristen Trevor Rabin som låg bakom superhiten “Owner of a lonely heart” samt bandets klassiske keyboardist Rick Wakeman. “The definitive lineup of the greatest band in the history of progressive rock”, som de själva uttrycker det.”, skriver Sweden Rock i ett pressmeddelande.

Dessutom är Graveyard, Pain, Steelheart, H.E.A.T., Girlschool, Inglorious, Avatarium, Sky High, Hackensack, Electric Mary och Crazy Lixx klara.

Totalt är 82 band bokade. Två band har dock fått ställa in sina gig. Shooter Jennings och Pop Evil har fått avboka. Tio akter återstår att presentera, enligt pressmeddelandet.