Nu invigs det stora köpcentrat

Fakta

Accent, Afound, Akademibokhandeln, Apoteket, BikBok, BR Leksaker, Brothers, Carlings, Clas Ohlson, Cubus, Deichmann, Dimoda, Direkt Optik, Dressmann, Dressmann XL, Ecco, Euronail, Euronics Phone Store, Eztrad, Feet First, Flying Tiger, Gamestop, Gina Tricot, H&M med H&M Home, Hallbergs guld, Hälsokraft, Hemmakväll, Hemtex, Jack & Jones, Joy, KappAhl, Kicks, Kjell & Co, Life, Lindex, Lloyds apotek, MQ, New Yorker, Nikita Hair, Normal, Only, Önska, Panduro, Partyland, Phone House, Pressbyrån, Rituals, Saga of Scandinavia, Sandelins, Scorett, Skopunkten, Skult, Sportringen, Stadium, Synoptik, Synsam, Telenor, The Bouquets Flower Shop, Tre, Tryggakliniken, Ur & Penn, Vacker och Vero Moda.

Källa: Kristianstadsbladet.