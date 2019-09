Klassisk actionfilm visas på Stortorget

Foto: Paramount Pictures

På lördag bjuder Sölvesborg på utebio. Och filmen som visas på Stortorget är en riktig 80-tals klassiker.

På lördag blir det nostalgiskt värre när Sölvesborgs kommun bjuder på utebio på Stortorget. Det är klassikern ”Top Gun” från 1986 som ska visas. Filmen, som blev en enorm succé när den kom, vann även en Oscar för bästa låt; "Take My Breath Away" av bandet Berlin. I huvudrollen som kapten ”Maverick” ser vi Tom Cruise.

Filmen visas klockan 19.00 på Stortorget. I anslutning till filmen kommer det även att anordnas en del evenemang.