Hetsåtalad har fått sluta sitt jobb

Den man i 45-årsåldern som åtalats för att ha ritat hakkors i låneböcker, har varit anställd av Sölvesborgs kommun. Han har i samband med utredningen fått lämna sitt jobb, rapporterar SR Nyheter Blekinge.

Även om inte mannen är dömd för brott, bedöms misstankarna mot honom vara starka.

Biblioteket i Sölvesborg satte in extra övervakning under hösten efter att lappar och klotter med kränkande innebörd lämnats i ett flertal böcker, som sedan satts in i hyllorna igen. En del böcker hade också rivits sönder.

– Har man en anställning i kommunen har man att ta ansvar för kommunens egendom och att uppträda korrekt mot våra kunder, säger kommunchef Lars Ericsson till SR Nyheter Blekinge.

Under måndagen åtalades mannen för hets mot folkgrupp och för skadegörelse på 39 biblioteksböcker. Mannen har nekat till brott.

Men enligt kommunchefen är det inte aktuellt med en återanställning även om han skulle bli friad av tingsrätten.

– Vi har avslutat anställningen efter vederbörlig process med vederbörandes fackliga organisation, säger Lars Ericsson till SR Nyheter Blekinge.