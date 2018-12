Fyrverkeripjäser har stulits vid inbrott

Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Maskiner stals från en byggarbetsplats och ett okänt antal fyrverkeritårtor från ett företag.

Under torsdagens morgon upptäcktes två inbrott som drabbat företagare i Sölvesborg under julhelgen. Tjuvarna har tagit sig in på Jem och Fix område för att sedan bryta upp en container. Där saknar företaget ett okänt antal fyrverkeritårtor, men också ett släp.

På byggarbetsplatsen som tillhör Falkviksskolan har JSB också haft inbrott i en av sina containrar. Ur denna stals mellan 10 och 15 olika batterimaskiner.