Efter inbrottet i Guldsmeden i Sölvesborg söker nu polisen efter vittnen. De letar efter någon som gjort en iakttagelse i samband med inbrottet.

Det var natten till torsdagen 27 juni som tre maskerade män bröt sig in i ”Guldsmeden Sonny Carlberg” på Södergatan 17 i Sölvesborg. Männen bröt sig in med motorsåg och kofot innan de slog in ett skåp. Värdet på de stulna varorna har inte uppskattats ännu.