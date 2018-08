Backade in i matvarubutik

Sent på natten till söndagen sågs en bil backa rakt in i entrén till ICA Supermarkets butik på Järnvägsgatan i centrala Sölvesborg. Flera män sprang in i lokalerna, kom ut igen, och körde med en rivstart därifrån i bil. Registreringsskylten fram var övertejpad delvis och männen har tejpat om bokstäver och siffror.

Väktare mötte upp polis på plats och vid 4.30-tiden stoppades en bil med två män. Bägge, en 50-åring från Västervik och en 29-åring från Skåne, greps misstänkta för stöld. Bilen togs i beslag. Stöldgodset är i nuläget inte fastställt.