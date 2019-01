2019 ett bra år för näringslivet

Foto: Andreas Blomlöf

Näringslivet i Sölvesborg inleder 2019 starkt. Bland annat finns det nyheter för Kämpaslätten, Sölve Östra och Nogersund.

Så sent som i höstas fick Kämpaslätten sitt senaste tillskott i form av House of padel. Under 2019 blir det ytterligare tre inflyttningar. I februari eller mars får Sölvesborg sin första biogasmack intill Byggmax, i april flyttar Stålbergs spis och utemiljö in i sina nya lokaler och i augusti intar ON Training Kämpaslätten. Utöver det för näringslivskontoret en dialog med företag som är intresserade av att köpa tomter i området. Blir det verklighet är det endast två tomter i området som inte är sålda.

Men det finns fler nyheter för Kämpaslätten. Nu projekteras Kämpaslätten 2.0, en yta på 50 000 kvadratmeter som i dag består av skog.

– Det är jättepositivt. Men det stannar inte där, säger Stefan Olofsson, näringslivschef.

Företagsområdet Sölve Östra har blivit attraktivt.

– Man kan inte ens köpa tomterna än, trots det står åtta företag på kö och vill köpa varenda kvadratmeter, säger han.

Det handlar om 73 500 kvadratmeter. Under januari har en första fördelning av tomter gjorts efter de åtta företagens önskemål.

– Det är fantastiskt roligt, säger Olofsson.

Ambitionen är att första spadtaget tas i februari eller mars.

Även i Nogersund händer det saker. Vid hamnplan finns det en markyta på cirka 33 700 kvadratmeter som har fått ögonen på sig.

– Det finns en aktör med marin verksamhet som har visat intresse för den och det kan generera i upp till 100 nya jobb i Nogersund. Det är fantastiskt om vi kan ro det i land.

Ännu är det en hel del som måste till innan det blir verklighet men intresset finns.

När det gäller själva näringslivskontoret har det också flyttplaner. På andra våningen i Sölvesborgs järnvägsstation har det dykt upp en möjlighet. En hyresgäst har flyttat ut och nu planerar näringslivskontoret att flytta in delar av sin verksamhet.

– Då blir vi mer centrala och kommer närmare näringslivet.

I järnvägsstationen finns även ytor som då skulle kunna hyras ut till externa aktörer som exempelvis Ung Företagsamhet, Nyföretagarcentrum och öppna upp för mötesmöjligheter. En möjlighet är att företagare som väntar på tåget ska kunna gå dit och koppla upp sig.

Just nu är flytten i planeringsstadiet men beslut tas inom kort.