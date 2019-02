14 nya band gör Sweden Rocks startfält komplett

Foto: Marcus Palmgren

På torsdagsförmiddagen släpptes de sista 14 banden som kommer att framträda på Sweden Rock Festival i sommar.

Bland banden finns bland annat Karlskronabandet The Bones.

I ett pressmeddelande skriver Sweden Rock:

”Ett av världens största extrema metalband, Behemoth, återvänder till Sweden Rock med en större scenproduktion än någonsin. LOK återuppstår när de andra faller och gör sin första spelning på 17 år. Turbonegros forne frontman Hank von Hell gör Sweden Rock-debut. Lillasyster sköter nationaldagsfirandet.

Och så har vi även fått klart med Lucifer, Rock på Svenska: En hyllning till Strängen, Dizzy Mizz Lizzy, Pete Way Band, The Bones, Darkane, OZ, Brothers of Metal, Burning Witches och Sölvesborgs egna Dust Bowl Jokies.”