Bet polis men slipper straff efter utdragen utredning – tingsrätten kritisk

Foto: Anders Wiklund/TT

För nästan två år sedan begick en då 15-årig pojke ett flertal brott i Ronneby kommun.

Först under torsdagen blev han dömd för brotten av Blekinge tingsrätt som i sin dom är kritiska till att det dröjt så länge innan ärendet kunde avslutas.

– Det ska inte ta sådan lång tid, avsikten är ju att ungdomsmålen ska gå fort, säger domaren Liselott Bäckström.

Det var i augusti 2017 som en då 15-årig pojke blev gripen efter att ha bitit en polis i handen och sparkat en annan polis på knäet i samband med att de skulle ta in honom för ett drogtest i Ronneby kommun.

Pojken blev först i juni i år åtalad för våld mot tjänsteman och han blev då även åtalad för två fall av ringa narkotikabrott, olovlig körning och tillgrepp av fortskaffningsmedel efter att ha tagit en moped, även detta inträffade i Ronneby kommun.

Under torsdagen kom domen från Blekinge tingsrätt mot den nu 17-årige mannen. Han blir dömd för alla fem brotten men det blir ingen påföljd eftersom de inträffade för så länge sedan. Något som tingsrätten är starkt kritiska till vilket framgår i domen.

”Målet får anses helt okomplicerat. Tingsrätten har mycket svårt att förstå varför det dröjde ett år och åtta månader tills xxx delgavs misstanke om brott”, går det att läsa.

– Det ska inte ta sådan lång tid, avsikten är ju att ungdomsmålen ska gå fort, säger domaren i målet, Liselott Bäckström och fortsätter:

– Han blir dömd för gärningarna men får ingen påföljd, hade han fått påföljd så hade han nog dömts till ungdomsvård.

Från polisens sida beklagar man att utredningen har tagit sådan lång tid.

– Vi har problem med att hinna med, det är för mycket att göra bitvis. Sedan kommer det andra ärende emellan som kanske har ännu högre prioritet, säger utredaren i fallet, Janice Persbring och fortsätter:

– Plus att det kan vara så att det kommer in nya ärende under resans gång som i det här fallet där han utreddes för flera olika brott. Då kan ett ärende vara färdigt men så blir det liggande för man vänta på att alla ska också bli klara.

Ska vi vänja oss vid att det tar sådan här lång tid?

– Vi ska jobba för att det ska gå betydligt fortare vilket det oftast gör, men sen kan det bli så här ibland. Men nej det är inget vi ska vänja oss vid, säger Persbring.

Mannen döms även av tingsrätten till att betala 5 000 kronor i skadestånd till en av polismännen.