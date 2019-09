Under tisdagen upptäckte en man i 50-årsåldern att någon brutit sig in i hans husvagn som stod på Ronneby Havscamping. Tjuvarna ska ha tagit sig in genom att bryta upp dörren till husvagnen. Två tv-apparater till ett okänt värde har stulits.

Brottet tros ha begått någon gång den senaste veckan.