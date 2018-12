Tomtar på språng för en god sak

Foto: CALUVA FOTO MIKAEL JOHANSSON

Här är deltagarna i årets upplaga av Tomtesprånget som genomfördes under torsdagskvällen. Liksom förra året arrangerades loppet av Pernilla och Vanja Bökman och deltagarna kunde välja på att ta sig runt ett eller två varv på elljusspåret. Givetvis iförda tomteluvor. De frivilliga anmälningsavgifterna, 20 kronor per person, går i år till Unicefs arbete för nödlidande barn i världen. Det blev en summa på 1 960 kronor som samlades in.