36-åringen misstänks ha brutit sig in i Bredåkra kyrka genom att slå sönder ett fönster och stulit bilnycklar under söndagsnatten. En polishund nosade upp honom i ett garage i Kallinge, och han greps och anhölls sedermera. Nu begärs han häktad för försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel samt försök till stöld. Förhandlingar sker vid Blekinge tingsrätt under tisdagseftermiddagen.

Texten uppdateras.