Stal kontanter i lägenhet

Samboparet hade vart borta på en födelsedagsfest under lördagen. När de kom hem till lägenheten i Eringsboda-trakten upptäckte det att någon tagit sig in i lägenheten. En tv klocka och kontanter , 3 500 kronor, saknades. Tjuven hade tagit sig in på okänt sätt och det utesluts inte att denna haft tillgång till en nyckel.