Rocklegender till Blekinge

Foto: Frank Schwichtenberg

När 50-åriga rockbandet Nazareth ger sig ut på jubileumsturné blir det endast tre stopp i Sverige. Ett av dem blir i Blekinge och Ronneby. Den 20 september handlar det om Klubb Ron på Brunnen.

Det skotska bandet har genom åren haft hits som ”Dream On”, ”Hair of the Dog”, ”This Flight Tonight” och inte minst ”Love Hurts”. Totalt har de sålt över 20 miljoner album och vid slutet av 2018 släpptes deras 24:e album ”Tattooed on my Brain”, framgår av ett pressmeddelande från arrangören Enduo.

2018 spelade Nazareth på Sweden rock festival. I sin nuvarande form är basisten Pete Agnew enda medlem som varit med sedan 60-talet.