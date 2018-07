Resecentrum blev vandaliserat

Foto: Fredrik Lund

Sönderslagna biljettautomater och toaletter mötte helgens resenärer. Ett tråkigt avslut på föregående vecka, men skadorna väntas snabbt vara åtgärdade.

Under helgen vandaliserades toaletterna samt båda biljettautomater vid resecentrum. Under måndagen låg fortfarande glaskross från automaternas sönderslagna skärmar på marken. Båda automater var så pass sönderslagna att det inte var möjligt att köpa biljett via dem.

Presschef Anna Claesson vid Blekingetrafiken hänvisar tills vidare resenärer, som ska resa från Ronneby, att tillsvidare köpa biljetter via företagets app. Det går även att köpa biljetter vid resecentrumkiosken, under dess öppettider. Resenärer som ska resa med buss kan även köpa biljetter av chauffören, men för tågresenärer gäller det att ha biljett innan man går ombord på tåget.

Problemet väntas dock bli kortvarigt.

– Vi hoppas på att kunna reparera båda automater redan under tisdagen, meddelar Anna Claesson.

Fastigheten ägs av kommunen. När BLT når tekniska förvaltningen får vi inget rakt svar på när toaletterna väntas vara åtgärdade. Ärendet är känt och polisanmält.