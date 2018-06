Företaget Orbit One med enhet i Ronneby får ny chef och operativt ansvarig i koncernen. Han heter Mattias Lindhe och ersätter Mats Johanson, som ska arbeta mer med företagets långsiktiga utveckling. Orbit One flyttade nyligen in i nya 12 000 kvadratmeter stora lokaler på Fridhemsvägen i Ronneby.