Misstänkta tjuvar greps i flykten

Tjuvarna upptäcktes när de var på väg att bryta sig in i en industrilokal i Eringsboda, men tog till flykten. Polisen lyckades strax därefter fånga in tre unga män, två i 30-årsåldern och en 27-åring. De anhölls senare under fredagskvällen av åklagare, misstänkta för försök till stöld. Polisen hade då inte någon klar uppfattning om männen hade lyckats få med sig något från lokalen.